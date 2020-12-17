وزارة المال: سيتم الكشف على 700 مستوعب متروك في ​المرفأ​ منذ العام 2005.

اشارت ​وزارة المال​ في بيان، الى انه بتوجيهات من ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​، سيقوم ​الجيش​ اليوم بالتعاون مع ​الجمارك اللبنانية​ بالبدء بالكشف على حوالي 700 مستوعب متروك في ​المرفأ​ منذ العام 2005.

وذكر بانه في 16/12/2020، تم البحث في موضوع التنسيق بين الجيش والجمارك ب​اتصال​ هاتفي بين وزني وقائد الجيش ​جوزيف عون​ للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فوراً.

وعقد اجتماع اليوم بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي ومدير عام الجمارك بالتكليف ريمون خوري ومدير عام ​مرفأ بيروت​ بالتكليف باسم القيسي في موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها.