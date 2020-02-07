وزارة المال للوزراء: موازناتكم “حبر على ورق”

كشفت مصادر واسعة الاطلاع ان “وزارة المال أبلغت في الآونة الأخيرة مختلف الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزاراتهم باعتبار الأرقام المرصودة فيها لم تعد أكثر من حبر على ورق ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة”.

وأشارت، لـ”نداء الوطن” إلى أنّ “التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ الانتفاضة الشعبية أحد أهم الأسباب الذي أفرغ جيوب الدولة ودفعها مضطرةً إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة الخط الأحمر الذي يحيط بمعاشات موظفي القطاع العام”.