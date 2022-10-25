وزارة الصحة تحذّر من النظر إلى الشمس ظهر اليوم

فيما يترقّب لبنان ودول عربية أخرى كسوفًا جزئيًا للشمس، حذّرت وزارة الصحة العامة المواطنين من النظر إلى الشمس مباشرة أو عبر النظارات.

وصدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

“تحذّر وزارة الصحة العامة المواطنين من النظر الى قرص الشمس مباشرة او عبر النظارات خلال فترة الكسوف الجزئي التي يشهدها لبنان ظهر اليوم الثلاثاء في 25 تشرين الاول، بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، لما في ذلك من مخاطر على شبكة العين”.

كما طلب وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، توعية التلاميذ والطلاب حول مخاطر النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف الجزئي.

واتخذت عدة دول عربية إجراءات استعدادًا لظاهرة كسوف الشمس المتوقعة، وشملت إطلاق تحذيرات وتعطيل الدراسة وإقامة صلوات.