وزني تسلم التقرير المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997

وزير المال غازي وزني
وزير المال غازي وزني

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تسلم وزير المال غازي وزني من القاضي محمد بدران التقرير المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع عليه.

واستقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي أبي يونس.

خلال الاجتماع، تسلم الوزير وزني من القاضي بدران التقرير المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع عليه.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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