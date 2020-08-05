وزني تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي مستفسرا عن حاجات لبنان

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تلقى وزير المالية الدكتور غازي وزني، اتصالا اليوم، من نظيره الفرنسي Bruno Le Maire الذي استفسر عن “حاجات لبنان لينقلها إلى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الذي سيزور لبنان غدا”. وأعرب عن “تضامن فرنسا مع اللبنانيين بعد الانفجار المخيف الذي وقع أمس في بيروت”، مؤكدا “وقوف بلده إلى جانب لبنان من خلال إرسال المساعدات كافة لدعم المتضررين”.

ونقل وزني الى Le Maire حاجة لبنان الى المساعدة الفرنسية على مختلف الصعد الغذائية والطبية ومواد البناء وطلب منه مساعدة لبنان من اجل تامين ضمان فتح اعتمادات للخارج”.