وزني: قررنا التواصل مع شركة الفاريس لمتابعة التدقيق الجنائي

أكد وزير المال غازي وزني بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون أنه تقرر استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة الفاريس اند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة.

وترأس الرئيس عون اجتماعاً حضره وزير المالية غازي وزني خصص للبحث في مسار التدقيق الجنائي. يذكر أن عون اعتبر سابقاً أن التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، ضرورة للخروج من عداد الدول التي وصفها بـ “الفاشلة”.

جاء ذلك، في كلمة وجهها عون لمجلس النواب اللبناني، عقب أيام على انسحاب شركة محاسبات دولية من اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بشأن تدقيق محاسبي جنائي للمصرف المركزي.

وأوضح الرئيس: “التدقيق الجنائي ضروري، حتى لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي”.

وتابع: “استمرار الامتناع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق، أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها، ثم أنهت العقد (..) ما حدث يعد انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني”.