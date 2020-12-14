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وزني لصوان: لم يصلني أي معلومة عن المواد الموجودة في المرفأ

منذ 8 دقائق
غازي وزني

غازي وزني

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كشفت معلومات صحفية أنّ “وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تواصل مع المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان. وأكّد له أنّه منذ لحظة تسلّمه منصبه الوزاري لم يصله أي كتاب أو برقية أو معلومة عن المواد الموجودة في المرفأ”.

وقدم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس دعوى قضائية تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.

وأوضح مصدر قضائي سابقاً أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيرًا إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن قرار صوان جاء “بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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