وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحذر من عناصر في لبنان تحاول عرقلة اتفاق الترسيم!

حذرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، من وجود عناصر في لبنان تحاول عرقلة التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين بلادها وبيروت.

وتوقعت كارين الهرار في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تنجر لبنان إلى إجراء المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما.

وصرحت الوزيرة الإسرائيلية بأن هناك عناصر داخل لبنان تحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق بين بيروت وتل أبيب بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأشارت إلى أن هناك مصلحة كبيرة للشعب اللبناني تتمثل في التحول من بلد يسوده “الخراب الاقتصادي” إلى بلد منتج الغاز.

وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قد قال إن الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أدلى بطرح إيجابي خلال الاجتماع معه اليوم حول موضوع الترسيم.

وصرح فياض عقب اللقاء الذي جرى يوم الأحد بأن “الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنه طرح إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل”.

وأشار إلى أن “الوسيط يهمه الوصول إلى حل قبل نهاية الصيف، والأمور إيجابية بحسب ما لمست منه”، مؤكدا أن “هوكشتاين نفى بعض الإشاعات حول التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.

وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها “في المرمى…” و”اللعب بالوقت غير مفيد”، بالتزامن مع وصول الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.