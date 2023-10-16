وزيرة خارجية فرنسا فور وصولها بيروت: لبنان غارق بالفعل في الصعوبات

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بعد ظهر (الإثنين 16-10-2023) الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادمة من القاهرة في زيارة للبنان تجري خلالها محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وكان في استقبالها في صالون الشرف في المطار، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

وفور وصولها، صرحت كولونا، بأن لبنان غارق بالفعل في الصعوبات وسأدعو جميع الأطراف إلى تحمّل المسؤولية.

وبدأت وزيرة الخارجية الفرنسية جولتها إلى المنطقة يوم السبت، مستهلة إياها من تل أبيب، حيث التقت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، وأعلنت في أكثر من تصريحٍ لها تضامن فرنسا مع إسرائيل، واعتبارها أن “حق إسرائيل في الرد على الهجمات غير المسبوقة التي تعرّضت لها أمرٌ لا جدال فيه”.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت السبت، أن “على اللبنانيين وحزب الله أن يبقوا في منأى عن النزاع بين إسرائيل وحماس”، معربة عن “قلقها البالغ حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل”.