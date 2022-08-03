وزير إسرائيلي يهدد بمحو الضاحية الجنوبية.. هل هي طبول الحرب؟

هدد وزير المال الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، بمحو الضاحية الجنوبية في بيروت، في حال أراد حزب الله المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان، إن آخر ما نبحث عنه هو المواجهة، ولكن هذا الهجوم سيكون الرد على مهاجمة حزب الله لحقل غاز كاريش.

وفي وقتٍ سابق، أكّد قادة الجيش والمخابرات لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أنّه، “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان فمن المحتمل حدوث تصعيد مع حزب الله”.

وكان موقع “واللا” العبري، قد أشار في وقت سابق إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أرسلوا رسائل واضحة إلى لبنان عبر الأمريكيين، مفادها أنه إذا لم يقم حزب الله بوقف خطواته التصعيدية، فإن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي خرق ولن يكتفي بمجرد اعتراض الطائرات بدون طيار.

ووفقاً للموقع العبري، فقد أوضح المسؤولون الأمنيون أن واشنطن تولي وزناً وأهمية كبيرين للمفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعزيز أنظمة الدفاع حول منصة كاريش، بمساعدة وضع أجهزة استشعار خاصة تحذر من الأعمال العدائية.

ووفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي، إذا فشل الأمريكيون في التوصل إلى حل وسط قبل بدء استخراج الغاز في سبتمبر، سيكون هناك تقييم للوضع الأمني ​​حيث سينظرون في رفع مستوى التأهب في الساحة الشمالية.