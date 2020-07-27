وزير إسرائيلي يهدد نصر الله: اللقاء مع سليماني قريباً

هدد وزير الاتصالات الاسرائيلي السابق أيوب قرا، أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، وقال، “يجب على نصر الله ان يأخذ في عين الاعتبار أنه ربما لقاءه مع قاسم سليماني بات أقرب من أي وقت مضى”، وذلك قبيل اندلاع اشتباكات بين اسرائيل والحزب على الحدود ظهر الاثنين.

من جهته، قال يوفال شتاينتس عضو المجلس الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، “من الصعب معرفة مدى قربنا من نقطة الغليان، هذا ممكن دائما، لنفترض أن “حزب الله “لا يريد اندلاع توتر، ولكنه في النهاية منظمة تتلقى تعليمات من إيران”.

وأضاف في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، “نحن ليس لدينا مصلحة في شن حملة عسكرية ضد لبنان، فقط هدفنا منع إيران من التموضع في سوريا، لكن إذا لم يكن هناك خيار، سنعرف كيف نرد بقوة كبيرة جدا”.