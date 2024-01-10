وزير إسرائيلي يهدّد: سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن

حذر الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس مجدداً لبنان وحكومته من مغبة توسيع رقعة الحرب في جنوب لبنان.

وقال غانتس: “إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعا بشريا لحزب الله وإيران، سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن”.

مشيراً إلى أن “الجيش الإسرائيلي يعمل في الجبهة الشمالية على تغيير الواقع، وعلى حكومة لبنان أن تحدد هل تستطيع حماية مواطنيها أم لا”.

وأضاف “سنتحرك في جنوب لبنان كما نتحرك في شمال غزة إذا استمرت هجمات حزب الله”.

وأكّد، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، الاستمرار في التواجد بالحكومة الإسرائيلية “ما دامت هناك حاجة لنا، ولسنا أداة سياسية في يد أحد”، وذلك بعد تقارير تتحدث عن احتمال استقالته.