وزير الأشغال تبلغ من السفير الأردني دعم المملكة الهاشمية المستمر للبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد الذي قدم له التهنئة، متمنيا للوزير “النجاح في مهامه ودعم المملكة الهاشمية للبنان، وان ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار”.

وكانت مناسبة عرض خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون ولا سيما على صعيد الوزارة.

ولاحقا التقى رسامني، نائبي كتلة “الوفاء للمقاومة” علي فياض وامين شري، وتم البحث في آخر المستجدات على الصعيد المحلي، اضافة الى شؤون إنمائية مناطقية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، ولا سيما في ما يتعلق منها بصيانة الطرق”.

والتقى رسامني النائبة نجاة عون صليبا يرافقها رشاد رافع وشكري حداد. ومن الزوار أيضا, النائب جميل عبود.

وعقد الوزير رسامني اجتماعا مع الكابتن ايهاب عزمي مدير الشركة الوطنية للملاحة الجوية في جمهورية مصر العربية مع وفد ، وتم البحث في كيفية دعم لبنان والاستعانة بالمراقبين الجويين المصريين من اجل تغطية النقص في مراكز الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.