السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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وزير الأشغال: سرعة تدخل الجيش أنقذت مركب سلعاتا من الكارثة

منذ 32 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر “تويتر”:

“المركب الذي يشارف على الغرق قبالة ساحل سلعاتا – الشمال، والذي يحمل على متنه 200 مهاجر غير شرعي، كان قد تعطل قبيل خروجه من المياه الاقليمية اللبنانية، مما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الجيش اللبناني، الذي قامت عناصره بإنقاذ معظم ركابه إلى مرفأ طرابلس”.

وكانت قيادة الجيش قد اعلنت عبر حسابها على “تويتر”، أنّ دورية من القوات البحرية توجّهت لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأضاف الجيش أنّ 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً.

 

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