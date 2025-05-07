وزير الأشغال: سنعمل على إعادة الحياة إلى طرابلس

زار النائب جميل عبّود وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بالوزارة، وعرض معه لأوضاع مدينة طرابلس وشوارعها والحفريات المنتشرة فيها، كما وتناول قضية تزفيت الطرقات والتي بدأ الحديث عنها إلا إنها لم تستكمل بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولفت عبّود، وفق بيان لمكتبه الاعلامي، إلى “أهمية إيلاء طرابلس العناية اللازمة من قبل الوزارات المعنية بهدف النهوض بها في المرحلة المقبلة”.

وأكد رسامني من جهته، “ضرورة متابعة ملف طرابلس بالكامل سواء لجهة الطرقات وتزفيتها أو لجهة المرافق الحيوية والتي تحتاج للمشاريع لإعادة الحياة لها وهو بالفعل ما سنعمل عليه”.