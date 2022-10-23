وزير الأشغال غاضب.. "هذا غير منصف"!

غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على حسابه عبر تويتر:

“عمال فرق متعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل في منطقة الضبية – انطلياس يتحولون هذه الليلة إلى عمال لرفع النفايات من على الأوتوستراد”.

وأضاف: “وللعلم، لقد قام هؤلاء طيلة الأسابيع والأيام الماضية على رفعها من داخل مجاري التصريف!”

خاتمًا: “لا تستطيع الوزارة وفرقها بأن تقوم بدور غيرها، هذا غير منصف”.

عمال فرق متعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل في منطقة الضبية – انطلياس يتحولون هذه الليلة إلى عمال لرفع النفايات من على الأوتوستراد!!!

وللعلم، لقد قام هؤلاء طيلة الأسابيع والأيام الماضية على رفعها من داخل مجاري التصريف!

لا تستطيع الوزارة وفرقها بأن تقوم بدور غيرها ، هذا غير منصف. pic.twitter.com/A1itPPcZK1 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 23, 2022