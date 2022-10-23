الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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وزير الأشغال غاضب.. "هذا غير منصف"!

منذ 7 دقائق
الوزير علي حمية

الوزير علي حمية

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غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على حسابه عبر تويتر:

“عمال فرق متعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل في منطقة الضبية – انطلياس يتحولون هذه الليلة إلى عمال لرفع النفايات من على الأوتوستراد”.

وأضاف: “وللعلم، لقد قام هؤلاء طيلة الأسابيع والأيام الماضية على رفعها من داخل مجاري التصريف!”

خاتمًا: “لا تستطيع الوزارة وفرقها بأن تقوم بدور غيرها، هذا غير منصف”.

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