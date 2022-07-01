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وزير الأشغال يكشف عن عدد الوافدين إلى لبنان خلال حزيران

منذ ساعة واحدة
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

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غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:

“بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه، مسؤولية وطنية:

اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران 2019:

– حزيران 2022، 103 طائرة و16358 وافدا.
– حزيران 2019: 124 طائرة و18847 وافدا”.

 

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