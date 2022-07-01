وزير الأشغال يكشف عن عدد الوافدين إلى لبنان خلال حزيران

غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:

“بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه، مسؤولية وطنية:

اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران 2019:

– حزيران 2022، 103 طائرة و16358 وافدا.

– حزيران 2019: 124 طائرة و18847 وافدا”.

بث #الثقة_بلبنان_وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه،مسؤولية وطنية:

اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران ٢٠١٩:

-حزيران ٢٠٢٢: ١٠٣ طائرة و ١٦٣٥٨ وافدا

-حزيران ٢٠١٩: ١٢٤ طائرة و ١٨٨٤٧ وافدا pic.twitter.com/yBIRWizc5P — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 1, 2022