وزير الأشغال يكشف عن عدد الوافدين إلى لبنان خلال حزيران

غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:
“بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه، مسؤولية وطنية:
اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران 2019:
– حزيران 2022، 103 طائرة و16358 وافدا.
– حزيران 2019: 124 طائرة و18847 وافدا”.
بث #الثقة_بلبنان_وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه،مسؤولية وطنية:
اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران ٢٠١٩:
-حزيران ٢٠٢٢: ١٠٣ طائرة و ١٦٣٥٨ وافدا
-حزيران ٢٠١٩: ١٢٤ طائرة و ١٨٨٤٧ وافدا pic.twitter.com/yBIRWizc5P
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 1, 2022