وزير الإعلام: التركيبة الحالية في لبنان لا يمكن أن تبني دولة

عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اجتماعًا مع رئيس التفتيش المركزي جورج عطية وفريق العمل، حيث تم عرض عمل ودور التفتيش المركزي خلال السنوات الماضية كما السنة الحالية.

وركز المكاري على أهمية تطور الدولة اللبنانية بشكل شفاف في هذا المجال، مشددًا على أولوية الحد من الفساد الإداري.

هذا وجال وزير الإعلام في مبنى التفتيش المركزي برفقة عطية واطلع على سير العمل في الأقسام، بخاصة على عمل الموقع الالكتروني الخاص، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية تلقي الشكاوى عبر الموقع وكيفية الرد عليها بالطرق الإدارية المناسبة.

وبعد انتهاء الجولة قال وزير الإعلام: “اطلعت اليوم خلال هذه الزيارة على العمل خلال السنوات الماضية في التفتيش المركزي، وفي اعتقادي أن هناك لبنانيين ومؤسسات عدة في لبنان، أكانت خاصة أو رسمية، ليس لها دراية بسير العمل الالكتروني في التفتيش المركزي”.

وأضاف: “من المهم القيام بزيارات لإدارات مماثلة لرؤية إمكانية تطور الدولة اللبنانية بشكل شفاف والحد من الفساد الإداري”، مشيرًا إلى أنّ “التركيبة الحالية في لبنان لا يمكن أن تتجه نحو بناء الدولة”، وقال: “النظام الإداري أو السياسي أو الطائفي لا يمكن أن يبني دولة، وما يبني دولة هو مواكبة التطور الحاصل في الغرب وفي البلدان الخليجية التي أدخلت إلى نظامها الحوكمة الالكترونية”.

وتابع: “من شأن هذا الأمر أن يحد من الفساد ويدفع بموظف الإدارة اللبنانية إلى خدمة المواطن بعيدًا عن أي اعتبار طائفي أو مناطقي أو حزبي”.

وأكد المكاري “دور وزارة الإعلام في الإضاءة على هذه المواقع في الدولة اللبنانية التي تعمل بضمير وبطريقة جيدة”.