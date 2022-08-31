وزير الإعلام تابع مناقشة قانون الإعلام مع وفد الوكالة اليابانية

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، المدير التمثيلي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي – مكتب جايكا واكوي جونجي، ترافقه المنسقة في الوكالة زينة خلف خوري حلو، وتم البحث في امكانية التعاون بين الوزارة والوكالة، والدعم التقني الذي يمكن ان تقدمه لوزارة الاعلام.

واطلع مكاري جونجي على مشاريع الوزارة في المديريات الثلاث، والمشاريع المتعلقة بتلفزيون لبنان.

كما التقى المكاري المدير التنفيذي لجمعية القانون والديموقراطية توبي مندل، يرافقه مدير التواصل والاعلام في اليونيسكو جورج عواد، في حضور نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزيف قصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات استؤنفت مع مندل للبحث في مسودة قانون الاعلام من قبل مجلس النواب.

وكان مندل بدأ جولته الاثنين الماضي بلقاء مع وزير الاعلام، وعرض معه بعض ملاحظاته حول مسودة القانون المعدلة في اللجنة النيابية. وسيستكمل غدا لقاءاته مع الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.