وزير الإعلام: على اللبنانيين الشعور بأن الحكومة تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية

أوضح وزير الإعلام بول مرقص، خلال زيارة إلى وزارة الداخلية لمتابعة عملية الانتخابات البلدية والاختيارية، أنّ “على اللبنانيين الشعور بأن الحكومة تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية.”

وأضاف مرقص: “نوجّه التحية للجنود والضباط المجهولين الذين يعملون على ايصال الخبر “.

وقال مرقص مخاطباً وزير الداخلية: “كل التهاني على هذا اليوم الانتخابي الحافل”.

وارتفعت نسبة الاقتراع في جبل لبنان لتصل إلى 43.42%.

وتوزعت النسب على الشكل التالي:

-كسروان: 59.04%.

-عاليه: 40.96%.

-جبيل: 56.05%.

-بعبدا: 37.90%.

-المتن الشمالي: 37.01%.

-الشوف: 43.68%.