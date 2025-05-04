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وزير الإعلام: على اللبنانيين الشعور بأن الحكومة تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 4 - مايو - 2025 6:53 مساءً
وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

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أوضح وزير الإعلام بول مرقص، خلال زيارة إلى وزارة الداخلية لمتابعة عملية الانتخابات البلدية والاختيارية، أنّ “على اللبنانيين الشعور بأن الحكومة تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية.”

وأضاف مرقص: “نوجّه التحية للجنود والضباط المجهولين الذين يعملون على ايصال الخبر “.

وقال مرقص مخاطباً وزير الداخلية: “كل التهاني على هذا اليوم الانتخابي الحافل”.

وارتفعت نسبة الاقتراع في جبل لبنان لتصل إلى 43.42%.

وتوزعت النسب على الشكل التالي:

-كسروان: 59.04%.
-عاليه: 40.96%.
-جبيل: 56.05%.
-بعبدا: 37.90%.
-المتن الشمالي: 37.01%.
-الشوف: 43.68%.

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