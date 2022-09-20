وزير الإعلام من القاهرة: شعبا مصر ولبنان يتشابهان من حيث قدرتهما على العطاء

حلّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، على هامش مشاركته في فعاليات جامعة الدول العربية التي تستضيفها القاهرة حتى 23 الجاري، ضيفا على مؤسسة “الأهرام” العريقة، يرافقه مستشاره القانوني المحامي بطرس فرنجية، بدعوة من رئيس مجلس إدارتها الكاتب الصحافي عبد المحسن سلامة.

وكان في استقباله رئيس تحرير “الأهرام المسائي” و”بوابة الأهرام” الكاتب الصحافي ماجد منير، رئيس تحرير “الأهرام” الكاتب الصحافي علاء ثابت، وعدد من رؤساء تحرير إصدارات المؤسسة المختلفة وكبار كتابها.

وأثنى المكاري على “النهضة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، منوها ب”العلاقات الأخوية التي تجمع بين القاهرة وبيروت”، معتبرا أن “الشعبين المصري واللبناني يتشابهان من حيث مثابرتهما وقدرتهما على العطاء”، وقال: “يجب تفعيل التواصل وتوطيده على المستوى الرسمي لما فيه خير البلدين والشعبين”.

وتحدث عن “سعادته بزيارة مؤسسة الأهرام العريقة”، شاكرا لـ”القيّمين عليها الدعوة التي وجهوها له”، واصفا إياها ب”الصرح الوطني الكبير”.