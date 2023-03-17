وزير الاتصالات: رفع التعرفة حسّن الخدمة.. وخطّة مرتقبة!

اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “رفع التعرفة حسّن الخدمة بشكل كبير”، مشيرًا إلى أنّه “من 100 محطة تقف عن العمل يوميًّا في كل من شركتي “تاتش” و”ألفا” بسبب نقص المازوت، وصلنا اليوم إلى رقم صفر”، وأضاف: “الخدمة في لبنان تحسّنت من أقل من 80 في المئة إلى 99 في المئة على كل الأراضي اللبنانية”.

يستند وزير الاتصالات على موقع “Ookla” الذي يُحدّد ترتيب الدول تبعًا لسرعة الانترنت ليُشيد بقرار رفع التعرفة لكونه مكّن الوزارة من تحسين خدمة الانترنت، وقال في حديث لموقع mtv: “كان لبنان في المرتبة 119 من أصل 139 واليوم بات في المرتبة 71، وكل الشكاوى التي كانت تصلنا تقتصر اليوم على المشاكل التي تُعاني منها أوجيرو”.

وفي هذا الإطار، أشار القرم إلى أنّه “مع تعديل التعرفة في 1/7/2022 راقبنا النتائج وتبيّن لنا خسارة 15 في المئة من الداتا فيما كنّا نتوقّع أن تصل الخسارة إلى 26 في المئة، وبذلك نكون قد عدنا إلى كمية الاستهلاك في الـ2018 علمًا أنّه من بعد “الثورة” زادت كمية استهلاك الداتا مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء”.

فيما يترقّب وزير الاتصالات نتائج هذا الارتفاع حيث سيعرضها خلال اجتماع سيُعقد يوم الإثنين المقبل في الوزارة بحضور رؤساء إدارتي “تاتش” و”ألفا”، على أن يُعلن عن خطة لكيفية التعاطي مع هذه الارتفاعات.