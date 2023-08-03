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وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2023 4:15 مساءً
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا حيث تلا مقرراتها ، ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 من الجاري وعلى رأس جدول اعمالها البحث في تحديات العام الدراسي والجامعي في ما خص المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية إضافة الى بند آخر يتعلق بصيانة الطرق وتنظيفها.

أضاف: “كما تقرر تكليف وزير الاقتصاد بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي”.

بدوره اعلن و زير الاتصالات جوني القرم بعد الجلسة، زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف”.

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