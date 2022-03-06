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وزير الاتصالات يكشف عن نسبة الزيادة التي ستطبق على الخط الثابت والانترنت

منذ ساعتين
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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لفت وزير الاتصالات جوني القرم الى انه منذ وصوله إلى الوزارة قال أنه لا حاجة لتخزين الدولارات في الهواتف، مشيرا الى ان الاحتكار خلق السوق السوداء.

وعن تحويل الاسعار الى الليرة اللبنانية، قال القرم ضمن برنامج “وهلق شو” عبر قناة “الجديد”: “أخذت رأي هيئة الاستشارات والتشريع قبل تحويلها وهدفنا الحفاظ على المدة الزمنية والقيمة التي دفعها المواطن”.

اضاف: “المشكلة أنه لا يوجد ثقة بين المواطن والدولة ووضعه صعب ويغرق ولكن الأهم أن لا نغرق معه كقطاع والهدف أن أقوم بالقرار الأفضل”.

وأكد الوزير حرصه على أن تكون تعرفة الاتصالات في النهاية مناسبة للمواطن وهذه من واجباتي وليس تربيح جميلة.

ولفت القرم إلى أن “أدنى اشتراك للانترنت المنزلي من “أوجيرو” ستكون 60 ألف ليرة لبنانية وكلفة الخط الثابت والانترنت ستزيد ضرب 2,4 %”.

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