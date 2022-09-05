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وزير الاتصالات يكشف لصوت بيروت انترناشونال عن مرسوم يحل أزمة أوجيرو والانترنيت

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2022 3:23 مساءً
وزير الإتصالات جوني القرم

وزير الإتصالات جوني القرم

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كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال أن الاجتماع الذي عقد اليوم شمل موضوع الانترنت والقطاع العام ككل، مشيرا الى ان الاجواء ايجابية جدا بالنسبة لموضوع الانترنت، مضيفا ان المرسوم اصبح معه، واذا تم امضائه سيتحقق ثلاثة مطالب من اصل اربعة لأوجيرو، آملا من ان توقف هذه الخطوة الايجابية الاضراب.

وأكد ان المرسوم الذي حصل عليه من الوزراة هو سلف لخزينة على سنة 2022. وشدد على ان الاجواء ايجابية جدا، لافتا الى ان المسألة مسألة وقت وستعود الانترنت الى كل المناطق.

ولفت الى ان خلاصة العملية تتطلب امضاء وزير المال لتعود الى السراي الحكومي ومن ثم الى القصر الجمهوري.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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