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وزير الاشغال يؤكد لصوت الناس: نظّفنا الاقنية والمشكلة ان الشركات لم ترفع النفايات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2022 1:07 صباحًا
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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شدد وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميّة على ان الوزارة نظّفت مجاري الاوتوسترادات لافتا الى ان الفياضانات سببها النفايات التي لم ترفعها شركات رفع النفايات.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ليست مجاري المياه التي طافت بل المياه لم تنزل في الشباك بسبب اكياس النايلون لأن شركات رفع النفايات لا تقوم برفع النفايات ”

وتابع: “لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها.. ورش وزارة الاشغال حولناها الى شبكة لرفع النفايات واناشد رؤساء البلديات وشركات رفع النفايات التحرك”.

واشار الى ان البلديات لم ترسل “بيك اب” واحدا لرفع النفايات من الشارع في حين ان المجاري نظفتها وزارة الاشغال.

وردا على سؤال حول نفق شكا، قال: “مسألة نفق شكا لدى الهيئة العليا للاغاثة وحتى لو حوّل لوزارة الاشغال كلفته توازي ” 10 مرات” موازنة وزارة الاشغال”.

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