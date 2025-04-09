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وزير الاعلام استقبل مديرة المركز الأنطاكي الارثوذكسي للاعلام ومراسلين عرب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 3:17 مساءً
وزير الاعلام بول مرقص

وزير الاعلام بول مرقص

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استقبل وزير الاعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة، مديرة المركز الانطاكي الاورثوذكسي للاعلام نانسي نجار حيدر التي قدمت التهنئة لمناسبة توليه مسؤولية وزارة الإعلام، ناقلة تحية ومحبة البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس.

وأملت نجاران يقوم الوزير مرقص بزيارة للمركز في البلمند، كما قدمت له شرحاً حول المركز وإذاعة “صوت النعمة” والنشاطات والمهام التي يقومان بها.

كما استقبل وزير الاعلام مدير التلفزيون العراقي في لبنان أحمد العذاري ومراسلة “وكالة الانباء القطرية” ميساء عبد الخالق ومدير مكتب جريدة” الراي الكويتية” وسام بو حرفوش، في حضور رئيس قاعة المراسلين العرب و الأجانب محمد ملي. وعرض معهم شؤونا إعلامية ،مبديا استعداد الوزارة لتسهيل أعمال المراسلين الأجانب.

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