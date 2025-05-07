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وزير الاعلام من المطار: لبنان يتجه نحو إعادة تنشيط السياحة وتقوية العلاقات مع الدول

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 1:44 مساءً
وزير الاعلام بول مرقص في مطار رفيق الحريري الدولي

وزير الاعلام بول مرقص في مطار رفيق الحريري الدولي

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أشار وزير الاعلام بول مرقص، في تصريح له قبيل استقباله الطائرة الإماراتية الثانية، الى أن خطوة اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة بين لبنان والإمارات، لافتا إلى وجود لجان وزارية تعمل على متابعة الاجتماعات لتذليل أي معوقات أمام قدوم الجاليات.

وأضاف أن لبنان يتجه نحو إعادة تنشيط السياحة وتقوية العلاقات مع الدول، ويحض على تشجيع السفر إلى لبنان، مؤكدًا ترحيب البلاد بالإماراتيين والخليجيين وبانتظار الرعايا جميعهم

يأتي ذلك في وقت شهد فيه مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم وصول أولى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، في خطوة رمزية تعكس عودة الزخم إلى العلاقات بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الخطوة جاءت بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداءً من اليوم، ما يعكس تحسناً في الوضع السياسي والأمني في لبنان.

وعبّر عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى مطار بيروت عن فرحتهم الكبيرة بالعودة إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم تابعوا عن كثب التغييرات السياسية التي شهدها البلد مؤخرًا، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأضافوا أنهم يشعرون بالثقة في استقرار الوضع العام في لبنان، ويأملون في أن يكون هذا بداية لعودة العلاقات الإيجابية بين البلدين في مختلف المجالات.

ويُعدّ قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا بعدما شهدت هذه العلاقات فتورًا في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا القرار في سياق الدعم العربي للبنان في ظل الأوضاع السياسية المستقرة التي بدأت تشهد انفراجًا في الآونة الأخيرة.

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