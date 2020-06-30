وزير الاقتصاد: أبلغت مجلس الوزراء بأنني سأرفع سعر ربطة الخبز

اعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة انه “أبلغ مجلس الوزراء بانه سيرفع سعر ربطة الخبز 900 غرام من 1500 الى 2000 ليرة”.

رفع سع ربطة الخبر جاء بعدما حملت نهاية الأسبوع أزمة جديدة شهدتها الأسواق اللبنانية تمثلت برفض الأفران تسليم الخبز للموزعين، وبعد الأخذ والرد وعودة الأمور إلى طبيعتها، فوجئ اللبنانيون في الامس بارتفاع أسعار ربطة الخبز في بعض المحال. فبدلاً من أن تباع بـ1500 ليرة، باعها بعض الباعة بسعر 2000 ليرة، وعلى الرغم من التطمينات بأن “لا أزمة طحين أو خبز في البلاد”،صدم اللبنانيون بقرار وزير الاقتصاد.