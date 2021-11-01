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وزير الاقتصاد: لا يمكننا تحمّل توقف تحويلات المغتربين الموجودين في دول الخليج!

منذ ساعتين
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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كشف وزير الإقتصاد، أمين سلام أنّ “لبنان أمام خسارة كبيرة بمئات ملايين الدولارات في خلال فترة قصيرة نتيجة توقف الصادرات إلى السعودية ودول الخليج”.

وقال سلام في حدبث تلفزيوني إنّ “وقف التصدير يمكن ان يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية التي كانت معدّة للتصدير إلى السعودية ودول الخليج”.

وشدّد على أنه “لا يمكننا أبداً تحمّل توقف تحويلات المغتربين الموجودين في دول الخليج”.

وأكّد سلام أنّ “مشاورات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو فيها الكثير من الايجابية والدعم”، لافتاً إلى أنّ “هناك مشاورات على مستوى عالٍ وأكبر من موضوع وزير أو حكومة من أجل حلّ الأزمة المستجدّة”.

وأشار إلى أنّ “رسالة الرئيس ميقاتي واضحة جداً وهي تلقى دعم المجتمع الدولي الذي حثّ على عدم إستقالة الحكومة ونحن مستمرّون بمهمة معاً للإنقاذ”.

ولفت إلى “أنّنا اليوم نعيش أزمة وأعطي الثقة الكاملة للرئيس ميشال عون والرئيس ميقاتي الذي يجتمع مع أصدقاء لبنان في غلاسكو وفي مقدّمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل التخفيف بين الهوة القائمة بين السعودية ولبنان”.

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