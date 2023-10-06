وزير الاقتصاد من عكار: أدعو مجلسي النواب والوزراء إلى زيارة المنطقة

افتتحت جمعية ملتقى الخير والتنمية حاضنة الأعمال “همّة” مشروع رؤية عكار ٢٠٣٠ في قاعة بلدية حلبا، وبرعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وحضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي.

كما وحضر الحفل أيضا النائب محمد يحيى، النائب احمد رستم، المونسنيور الياس جرجس ممثلا المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر ممثلا بالأب المتقدم بالكهنة ميشال بردقان، عضو المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة أسامة الزعبي، رؤساء اتحادات البلديات وفعاليات سياسية واقتصادية وتربوية واجتماعية.

سعيد

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، أعقبه كلمة لمدير مشروع “همة” محمود سعيد الذي أوضح أن إطلاق مشروع رؤية عكار 2030 اليوم، هو لمد اليد للجميع عامة، وللمؤمنين بمستقبل هذه المنطقة وكذلك لتضافر الجهود على كل المستويات”…

وتابع: “إن هدفنا في ملتقى الخير والتنمية من انشاء حاضنة الأعمال HimmaBI هو نقل الشعارات والنظريات من المنابر والأوراق الى التنفيذ، فهي ستكون المؤسسة التنفيذية لمشروع رؤية عكار 2030 ومطور خططنا للعمل مع الجميع للنهضة بعكار نحو مستقبل أفضل”.

دبوسي

وأكد دبوسي من جهته، “أهمية ما يملكه الشمال وعكار وطرابلس الكبرى من مصادر الغنى التي يملكها لبنان حيث تتواجد فيها مرافق اقتصادية عامة ويشكل مطار القليعات إحداها، وتشغيله وتطويره هو مشروع استثماري وطني يخدم حركة الملاحة الجوية المدنية الدولية ويواكب حركة التحولات والتغيرات التي تشهدها حركة المطارات العالمية”…

زكريا

وتحدث المفتي زيد بكار زكريا قائلا “… إن الانسان لا بد وأن يعيش الأمل ولا يستسلم في ظل الظروف الصعبة وان يحول المحنة إلى منحة وأملنا في هذا الملتقى المبارك أن ننتقل برؤية مستقبلية تنموية لعكار لنترك بصمة لأجيالنا، ان تلك الأجيال تدرس في التاريخ عن رجال عظماء صنعوا لوطنهم ،فماذا سيدرس الجيل القادم عن حاضرنا في ظل حكم مسؤولين حطموا كل حلم حتى أصبحنا في عداد الدول المتخلفة التي تنتظر مساعدة من هنا وكرتونة من هناك في حين أن وطننا مليء بالمقدرات والثروات والطاقات والعقول المنتجة في مختلف المجالات ولكنها للأسف دُفعت إلى مغادرة هذا البلد مرغمة للبحث عن فرص افضل”.

وختم ” نقول للمسؤولين ارحموا واحفظوا هذا البلد ليُكتب اسمكم من ذهب قبل أن يلعنكم التاريخ وليس على صعيد عكار فقط بس على مساحة الوطن الذي نراه اليوم يذهب ويتفكك ويتحلل ويهاجر منه شعبه ولكننا نقول لهم اننا بإذن الله باقون وصامدون ومستمرون، نمد يدنا لكل من يريد الخير ويريد الإنماء لعكار والوطن “.

سلام

وختم راعي الحفل الوزير امين سلام الكلمات وشكر كل المتحدثين الذين اصابو عين الحقيقة، وقال “إن عكار تمثل اهمية جغرافية واقتصادية وإجتماعية ودينية للبنان، يُخطىء من يظن ان عكار ستبقى محرومة، ويخطىء من يظن بأن اهلها سيبقون يستجدون حقوقهم “.

وأضاف: “نحن اليوم متواجدون بسبب إطلاق مبادرة همة ، والكل يعلم أن أي إنجاز يتحقق بعد أن يولد كفكرة، ولذلك سيتحقق إن شاء الله تشغيل مطار القليعات، فقد آن الأوان أن ينتهي عبارة عكار محرومة فهذه النظريات السلبية شبعت منها عكار “.

واردف: “إن في عكار شاطئ من أطول الشواطئ و مطار توجد إمكانية لتوسعته بعكس مطار بيروت، كما يوجد مرفأ في طرابلس وقابل للتوسعة، ولا نغفل ونعلم ان الشمال فيه نفط أيضا وسنطرح هذا الامر في الجلسات الحكومية ومن هنا إنني ادعو كل السياسيين والوزراء والنواب الى الحضور الى عكار، وليس وزير او اثنين بل المجلس بكامله ومجلس النواب بكامله أيضا حتى يروا ما تكتنزه عكار من مقومات اقتصادية وزراعية وفوق هذا كله تمثل القوة الضاربة لما تحويه من مقومات وإرادة”.

وتلا الحفل قص شريط افتتاح حاضنة الأعمال همة وجال الحضور في مكاتبها حيث عرض المهندس محمود سعيد لخدمات الحاضنة من دراسات وإحصاءات ومكاتب إدارية مجهزة ومفتوحة لكل شاب صاحب فكرة مبتكرة على استخدامها لإطلاق مشروعه كما الإفادة من خدمات الدعم التسويقي والتوجيهي.