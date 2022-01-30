الأحد 27 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 30 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الاقتصاد: هناك تحرك مع القضاء هذا الاسبوع في ملف احتكار المازوت

منذ 8 دقائق
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام

A A A
طباعة المقال

اشار وزير الاقتصاد امين سلام الى انه سيكون هناك تحرك مع القضاء هذا الاسبوع في ملف احتكار المازوت، وسيتم لمس الموضوع من قبل المواطنين، ونحن نتابع ملف الاحتكار بطريقة امنية، ونحن سنعمل على الموضوع خلال الاسبوع القادم بشكل يومي.

واعتبر سلام في حديث تلفزيوني، بانه يستحيل الاتكال على مراقبي وزارة الاقتصاد، ونحن نعتمد على المواطنين والمجتمع المدني في موضوع مراقبة اسعار المنتجات الغذائية. واكد بانه لو يعطي القضاء امكانية اقفال التعاونيات بالشمع الاحمر، سأذهب في هذا الخيار.

وذكر بان احد الاصلاحات التشريعية قانون يتم العمل عليه هو قانون المنافسة، وهذا القانون مسؤولة عنه وزارة الاقتصاد، كما ان غرامات قانون حماية المستهلك لا يردع التجار، وهذه القوانين ستردع التجار في الفترة المقبلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    حادث- تعبيرية
    حادث سير مروع على طريق الزهراني
    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    وزارة الخارجية: بو حبيب شدد على حاجة لبنان لاستعادة العلاقات التاريخية بأشقائه العرب
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ووهان
    الأنظار الى ووهان الصينية مجددا… اليكم السبب!
    أحمدي نجاد
    نجاد يتحدث عن صفقة روسية أمريكية.. غزو أوكرانيا مقابل ضرب إيران
    التهاب الحلق
    لعلاج التهاب الحلق.. إليكم وصفة سهلة في المنزل