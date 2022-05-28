وزير الاقتصاد يحذر من التلاعب بالاسعار و الاحتكار

طالب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من جميع تجار المواد الغذائية بكل أصنافها وأصحاب السوبرماركت الالتزام التام ببيع المواد الغذائية وكل السلع وفق التسعير المحدث لسعر الصرف، محذّراً من عدم الالتزام أو التلاعب بقصد احتكار المواد الغذائية والسلع بأصنافها كافة بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.

وختم بيانه بالتشديد على أن مديرية حماية المستهلك، وكل أجهزة الرقابة في الوزارة وبالتنسيق والمواكبة من الاجهزة الامنية ستطلق دورياتها للتفتيش والمراقبة، وستتخذ كل الاجراءات الردعية والعقابية المشددة للغاية بحق كل من توسّله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين.

هذا وفي وقت سابق قد كشف سلام أنّ :” النقابات أكدت أن أسعار السلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار، ولم تسعر على سعر صرف الـ40 ألفاً للدولار الواحد في أي من المتاجر”.

وحذر سلام التجار، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار، قائلًا: “مَن يريد استغلال حاجة الناس سنكون له بالمرصاد”، مشيرا الى انّ “ما حدا بيتحمل شو رح يصير”، فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”.

واعلن أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار لأننا “اليوم في حالة طوارئ “وما فينا نكفي هيك”.

وقد شهد دولار السوق السوداء تحليقه إذ تراوح حتى الساعة ما بين الـ 37500 ليرة لبنانية للشراء و37400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد، ما يشكل سابقة لم تحدث خلال كل فترة الأزمة.