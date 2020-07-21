وزير الاقتصاد يحيل 27 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين

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أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 27 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي من 13 تموز ولغاية 17 تموز 2020، الذي يفيد بأن حصيلة أعمالها بلغت 820 زيارة كشف وهي موزعة على 14 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.

ونتج عن هذه الكشوفات 43 محضر ضبط وجهت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم التزام التسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.