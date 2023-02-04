السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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وزير الاقتصاد يطمئن اللبنانيين: لا أزمة في 2023!

منذ 48 دقيقة
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه “لا أزمة طحين في لبنان خصوصاً أن أول باخرة من قرض البنك الدولي تصل الأسبوع المقبل”، وأضاف: “أطمئن أننا بحالة استقرار خلال العام 2023 وبالتالي لا أزمة”.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، اعتبر سلام أن من يتحدث عن أزمات هو مجرم يسوق لضرر الناس والسوق.

في سياق متصل، أشار سلام في تصريح مع الجديد إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة حول موضوع التسعير بالدولار داخل محلات السوبر ماركت الاثنين المقبل.

وأضاف سلام أن الآلية التي ستصدر ستجبر السوبرماركت ان تضع في كل يوم سعر الصرف على بابه”.

لافتاً، إلى وجود معلومات تتحدث عن توجه لدى وزارة المالية بأن تشرع لأصحاب المولدات بوضع 11 % ضريبة على كل المشتركين.

أشار إلى أنه بخصوص باخرة القمح الموجودة في مرفأ بيروت التي صدرت فحوصاتها غير مطابقة للمواصفات وهي لن تدخل الى البلد ابداً.

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