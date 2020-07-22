وزير الاقتصاد يوضح خبر ضبط دجاج فاسد أمس

وزير الاقتصاد راوول نعمة
وزير الاقتصاد راوول نعمة

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أوضح وزير الاقتصاد راوول نعمة موضوع الدجاج الفاسد الذي ضبطته وزارة الاقتصاد بالأمس.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “توضيحاً لما يتم تناقله، ان الدجاج الفاسد الذي ضبطته وزارة الاقتصاد بالأمس بمؤازرة المديرية العامة للجمارك ووزارة الصحة، يتم استعماله بمصنعات الدجاج كالناغتس والاسكالوب وليس صدر الدجاج التي تمت مصادرته بسبب غلاء الأسعار في أيار الماضي، وتم التأكد من سلامته الغذائية قبل تسليمه”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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