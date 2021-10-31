وزير البترول المصري يكشف عن موعد ضخ الغاز إلى لبنان

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن بلاده ستباشر ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا اعتبارا من مطلع العام 2022.

الوزير المصري وفي مقابلة “بلومبيرغ”، أكد على أن بلاده ستقف إلى جانب لبنان في أزمته في توفير المشتقات اللازمة لتوفير الكهرباء.

كما أضاف الملا أن إنتاج مصر من الغاز يدور بين سبعة مليارات و7.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وأن الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا

وفي سياق آخر، ذكر الملا أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول 2023، بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء 7 مصاف جديدة كجزء من مشروع تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار.

وتحسن انتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط، بفضل عدة اكتشافات سجلتها خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط.

وقال: “لسنا منتجا كبيرا للنفط، لكننا نبلي بشكل جيد في قطاع المنتجات المكررة، وبدلاً من استيراد المنتجات المكررة، نفضل استيراد النفط الخام وتكريره محليا”.

الجدير ذكره، أن وزراء الطاقة في مصر ولبنان وسوريا والأردن اتفقوا خلال اجتماع في 8 سبتمبر الماضي، في العاصمة الأردنية على “خارطة طريق” لتزويد لبنان بالغاز المصري في أقرب وقت ممكن.

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.