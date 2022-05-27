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وزير البيئة في اجتماع موسع لبحث إدارة النفايات الصلبة في بيروت المتن وكسروان

27 - مايو - 2022
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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عقد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اجتماعاً موسعاً حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود وممثلون عن اتحادي بلديات المتن وكسروان، وممثلون عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء الوزارة وبلدية بيروت تمّ في خلاله البحث فيوضع نظام افضل ومتكامل لإدارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت وقضاءي المتن وكسروان.

وأوضح وزير البيئة “أن العقد الحالي لجمع ونقل النفايات بين المشغل وبلدية بيروت ينتهي في ٣٠ نيسان ٢٠٢٢، وبين المشغل ومجلس الإنماء والأعمار
بخصوص قضاءي المتن وكسروان في ١٣ ايار ٢٠٢٤”، ولفت إلى “أن مبادىء النظام المقترح والذي نتوقع البدء بتنفيذه في اواخر ٢٠٢٣ يقوم على ما يلي:

١- نظام مزدوج لجمع النفايات لنوعين: المفروزات في كيس والنفايات الاخرى في كيس آخر، مع حوافز من البلديات لتشجيع الفرز من المصدر.
٢- جمع النفايات والمفروزات سيتم من امام المباني ضمن برنامج لرفعها.
٣- توقع البدء بتشغيل معمل الفرز في الكرنتينا ومعمل التسميد في الكورال/برج حمود اواخر ٢٠٢٣ حيث سيتم المباشرة بترميمهما هذا الصيف بمنحة من البنك الدولي بعد تضررهما ضرراً شديداً بعد انفجار المرفأ.
٤- تعاون بلدية بيروت واتحاد بلديات المتن (سنناقش وضع كسروان لاحقاً) في الفرز والمعالجة وفي توحيد معايير دفاتر الشروط.
٥- وضع نظام استرداد الكلفة حيث سنعمل مع مجلس النواب الجديد لاصدار التشريعات التي تقدمت بها للايجاز للبلديات استيفاء رسوم مباشرة للجمع والنقل والمعالجة”.

وأكد الوزير ياسين “أن وزارة البيئة ستساعد البلديات في الاسابيع المقبلةفي وضع دفاتر الشروط تبني على المبادئ اعلاه ليتم عرضها على مشغليين اكفياء وبشفافية تامة، ولنستبق حصول ازمة نفايات كما جرى في ال ٢٠١٥، على أن تعمل البلديات في هذه الاثناء على تحسين الوضع الحالي للجمع والكنس”.

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