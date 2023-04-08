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وزير البيئة من بجنس: قمنا بعشرات الدعاوى ضد أصحاب المقالع المخالفة

منذ 39 دقيقة
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اجتماع عمل مع الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين وفريق عمل المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، و”جرى نقاش علمي مع علماء المركز حول رصد الزلازل والتسونامي” كما أوضح وزير البيئة، الذي اضاف: “لكن الهدف الاساس هو الاطلاع على ما سجّلته اجهزة رصد المركز من اشارات غير منطقية عبر السنوات، وبعد تحليلها يظهر تمركز هذه الإشارات وتوقيتها بعمل المقالع المخالفة التي تستبيح الجبال عبر تفجيرها”.

وقال: “قمنا بعشرات الدعاوى ضد أصحاب المقالع المخالفة وطلبنا اقفالهم بالشمع الأحمر، وسنرسل هذه المعلومات العلمية لهيئة القضايا لضمها الى ملفات الدعاوى، ومع وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الاقفال”.

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