الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير التربية تابع من باريس موضوع الشهادات المعطاة للعراقيين

13 - نوفمبر - 2021
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

A A A
طباعة المقال

تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي من باريس، موضوع الشهادات المعطاة للعراقيين من عدد من الجامعات اللبنانية، وأجرى العديد من الاتصالات بالجهات العراقية الرسمية، وكلف الإدارة في الوزارة منذ اليوم الأول لتبلغه بالخبر، إجراء التحقق والمتابعة مع الجامعات المعنية، لجمع المعطيات الصحيحة العائدة لهذا الموضوع.

ومن المقرر أن يكون هذا الملف في رأس اهتمامات الوزير الحلبي فور عودته من مؤتمر اليونسكو بدورته الواحدة والأربعين، المنعقد في مقر المنظمة في باريس، حيث تابع مع الجهات المانحة السعي للحصول على الدعم لتنفيذ الخطة الخمسية والعودة إلى المدارس.

    المزيد من أخبار لبنان

    هل سيواصل موظّفو "أوجيرو" إضرابهم؟
    الدفاع المدني
    نسبة الحرائق إلى ارتفاع... كم مهمة نفّذ الدفاع المدني؟
    نبيه بري
    لهذه الأسباب فتح بري النار على الفريق الرئاسي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!