وزير التربية: ترفيع جميع التلامذة وإكمال العام الدراسي عن بُعد.. واقتراح لإلغاء امتحانات الثانوية العامة

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في تصريحٍ من السراي الحكومي، أنه ” اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة وإستكمال العام الدراسي”.

وقال: ” يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي”.

وأعلن المجذوب، “إكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”، مشيرًا إلى أنه “سيتم ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بعد”.

ولفت إلى أننا “سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد واستثناء المواد التطبيقية، وبالنسبة إلى الشهادات الدراسية إعطاء إفادات للطلاب وفق ضوابط تحددها الوزارة”.

وأضاف وزير التربية، ” اقترحت استكمال العام الدراسي للمراحل كافة الاكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى مع تعويض الكفايات”.

وختم المجذوب، “الحفاظ على ارواح الناس اولوية، وسنعوض ما خسرناه في العام الدراسي المقبل”.