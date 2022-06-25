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وزير التربية: على الرغم من كل الأزمات عبرنا الى الإمتحانات الرسمية

منذ 59 دقيقة
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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انطلقت الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في كل المناطق اللبنانية، وقد شكا التلاميذ في عدد من المناطق من عدم تأمين الطاقة الكهربائية في مراكز التقديم.

في السياق، اشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحلبي” الى أنه “على الرغم من كل الأزمات عبرنا الى الامتحانات التي تشكل صمام أمان للشهادة الرسمية. اليوم الاول للبريفيه كان جيداً على الرغم من العاصفة الطبيعية ونتحضر ليوم الاثنين لاستكمالها بأجواء من الهدوء والطمأنينة لتلامذتنا الأعزاء”.

وفي تغريدة له على حسابه عبر تويتر، قال الحلبي: “أحيي كل افراد الهيئة التعليمية المراقبين ورؤساء مراكز الامتحانات وأعضاء اللجان الفاحصة على جهودهم في اليوم الأول للامتحانات. وانا على ثقة باننا سنعبر هذا الاستحقاق لمصلحة التلامذة والتعليم والمستوى”.

وأضاف: “لقد بذلنا مساعيَ كبيرة مع الجهات المانحة وتمكنا من تأمين حوافز إضافية للأساتذة والمراقبين والمصححين تضاف الى المبالغ المقرة لهم لإنجاز الامتحانات وعبور هذا الاستحقاق المفصلي للتعليم”.

الى ذلك، أكّد أنّ “خيارنا وقناعتنا اجراء الامتحانات. لم نسلك الطريق السهل والمسيء بمنح إفادات، بعدما تأكدنا من تعويض جزء أساسي من الفاقد التعليمي. إننا نؤسس للسنة الدراسية المقبلة بالشهادة الرسمية ولن نتنازل عنها”.​

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