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وزير التربية: فتح اعتمادين للجامعة اللبنانية

منذ ساعة واحدة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن “وزارة التربية والتعليم العالي تبلغت من وزارة المالية، بحجز اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة، للمرسوم الرقم ١٠٠٢٩، لمصلحة الجامعة اللبنانية، كما تبلغت بحجز اعتماد آخر بقيمة ١٠٤ مليار ليرة للمرسوم رقم ١٠٠٣٠ لمصلحة الجامعة اللبنانية”.

وقال عبر حسابه على تويتر: “تم إدراج الاعتمادات على النظام المعلوماتي للوزارة، فحولت وزارة التربية الحجزين إلى ديوان المحاسبة، لتأخذ الأموال طريقها للصرف بعد موافقة الديوان”.

 

 

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