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وزير التربية: لن نقبل بالتفريط بسمعة جامعاتنا وشهادتها

12 - نوفمبر - 2021
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بأنه “إذا اكتشفنا التواطؤ عبر بيع شهادات جامعية من جامعات في لبنان، سنلاحق الطالب والجامعة والوسيط أو السمسار، لأننا لا نقبل التفريط بسمعة جامعاتنا وشهادتها”.

وكانت قد علّقت وزارة التعليم العالي العراقية أمس، دراسة الطلاب العراقيين في ثلاث جامعات لبنانيّة، بعد حصول آلاف الطلاب، بينهم مسؤولون سياسيون، على شهادات غير شرعيّة، وقد سحبت وزارة التعليم العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في بيروت، هاشم الشمري، وباشرت التحقيقات معه في قضية الشهادات المزوّرة.

ووعد الحلبي، بملاحقة المتورّطين قانونياً في حال ثبتت عملية تزوير الشهادات، مما قد يؤدّي إلى إقفال الجامعات المتورّطة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

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