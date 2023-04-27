وزير التربية مدّد مهلة قبول طلبات امتحانات الكولوكيوم للعام 2023

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بقراره رقم 261م/2023 تاريخ 18/4/2023 تمديد مهلة قبول الطلبات لامتحانات الكولوكيوم للعام 2023 – الدورة الأولى ، ثمانية أيام إضافية، وذلك وفاقاً للجداول الآتية :

“1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

الاثنين 17/7/2023 9 ص الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 18/7/2023 9 ص طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الخميس 20/7/2023 9 ص الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية – الحدت

2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

السبت 22/7/2023 9 ص طـب الأسنـان (شفهي وعملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الاثنين 24/7/2023 9 ص الطب العـام (شفهي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الثلاثاء 25/7/2023 9 ص الصيدلة (شفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية – الحدت

11 ص التمريض (خطي وشفهي) – المجموعة الأولى مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية – الحدت

الأربعاء 26/7/2023 8 ص مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي وعملي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت 9 ص علم التغذية (خطي وشفهي) القبالـة – الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي)

12 ص التمريض (خطي وشفهي) – المجموعة الثانية مبنى كلية الصحة العامة/الجامعة اللبنانية – الحدت

الخميس 27/7/2023 9 ص التمريض (خطي وشفهي) – المجموعة الثالثة مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية – الحدت

السبت 29/7/2023 9 ص علم النفس العيادي (خطي وشفهي)

علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/ الجامعة اللبنانية – الحدت

11 ص العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي)

ملاحظة: 1- في حال صودف عيد رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء في 18/7/2023، تنقل الامتحانات المحددة في هذا التاريخ إلى يوم الأربعاء في 19/7/2023.

وفي حال صودف ذكرى عاشوراء يوم الخميس في 27/7/2023، تنقل الامتحانات المحددة في هذا التاريخ إلى يوم الجمعة في 28/7/2023.

2- تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:

https://dghe.mehe.gov.lb

وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ الطلاب المتخرّجين من جامعات خارج لبنان. ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان، في ما خصّ خرّيجي كلٍ منها، على أن تُقدّم الطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء الواقع فيه 10/5/2023 ضمناً وتنتهي يوم الخميس الواقع فيه 6/7/2023 ضمناً، بالإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم التاريخ المحدد أعلاه”.