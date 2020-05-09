وزير التربية: نتابع عن كثب المعطيات الصحية ونقاربها بمسؤولية وتعقل… ولا داعي للمزايدات

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أعلن وزير التربية طارق المجذوب عبر “تويتر” أنه يتابع عن كثب المعطيات الصحية ويقاربها بمسؤولية وتعقل.

وقال المجذوب عبر “تويتر”، “كما ذكرنا سابقًا، نتابع عن كثب المعطيات الصحية ونقاربها بمسؤولية وتعقّل. فصحة التلامذة والأساتذة والاداريين، أولوية الأوليات لدينا. “الرأي قبل شجاعة الشجعان”، فلا داعي للمزايدات!”.

وأضاف، “كما ذكرنا سابقًا، نتابع عن كثب المعطيات الصحية، ونقاربها بمسؤولية وتعقّل”.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن مساء اليوم السبت أنه يتم البحث بإقفال البلد 48 ساعة لإجراء مسح ميداني في المناطق التي تبين وجود حالات فيها.

وتطرّق في حديث تلفزيوني عن مدى الالتزام بالتعبئة العامة، مشيراً الى أن الحركة اليوم شبه طبيعية مع تسجيل 11 حالة. وكشف أنه سيعلن غدا عن 8 حالات جديدة بفيروس كورونا لعسكريين ومدنيين.

وقال، “عدد المستشفيات التي ترتكب حتى الآن هي 3 مستشفيات خاصة ومستشفيين حكوميين و”الحبل عالجرار”.