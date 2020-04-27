وزير التربية: نحن بحاجة ما بين 40 الى 50 يوما لاستكمال العام الدراسي وامتحانات هذا العام استثنائية

وزير التربية ​طارق المجذوب
وزير التربية ​طارق المجذوب

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اشار وزير التربية ​طارق المجذوب​ الى ان هناك حوالي 60 الف طالب في البريفيه، مقابل 40 الف طالب ثانوي، ونحن لدينا قاعات تكفي كي نخوض ​الامتحانات الرسمية​، وهناك امكانية للاستفادة من قاعات ​الجامعة اللبنانية​.

 

واوضح المجذوب في حديث تلفزيوني، بأن التعلم عن بعد ليس بديلا عن التعليم النظامي داخل المدرسة، وهدفه ابقاء ​الطلاب​ في الجو الدراسي، ونحن بحاجة من 40 الى 50 يوما لاستكمال ​العام الدراسي​، والاوضاع الاستثنائية ستؤدي الى امتحانات استثنائية. ولفت الى ان “المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن التلميذ في كل المواد”.

ولفت الى ان العام الدراسي سيستكمل وفق قرار ​مجلس الوزراء​، والتلاميذ سيأخذون العطلة الصيفية، واذا استمر الوضع الصحي على ما هو عليه هناك خطة تربوية جاهزة للفترة المقبلة، والعام الدراسي سيستكمل.

 

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