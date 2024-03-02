السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير التربية نعى التلميذ الشهيد "علي غانم" من جنوب لبنان

منذ 46 دقيقة
عباس الحلبي

عباس الحلبي

A A A
طباعة المقال

نعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في حكومة تصريف الاعمال، التلميذ الطفل علي فريد غانم، الذي قضى مع أهله في منزلهم قرب مدرسة المنصوري بغارة وحشية إسرائيلية ، دمرت المنزل وأصابت المدرسة بأضرار.

وتقدم الحلبي بالتعزية من أقرباء العائلة الشهيدة، مستصرخا الضمير العالمي إلى اليقظة إلى هول المجازر التي لا ترحم الأطفال والمدنيين الأبرياء والمؤسسات التربوية .

وأعتبر ان “مسلسل قتل الأبرياء مستمر ، وأن الكلمات لا تكفي للتعبير عن هول المأساة الفاجعة ، وأن الحزن والغضب الذي نعيشه يحضنا على الاستمرار في مواجهة الجرائم المتمادية للعدو الإسرائيلي، بالإصرار على التعليم بكل الوسائل المتاحة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بكركي
    بكركي غير راضية.. لا نوافق على ما يحصل في جنوب لبنان
    طقس لبنان
    توقعات الطقس.. أمطار غزيرة بانتظاركم!
    انهيار أجزاء من مبنى في الطريق الجديدة في بيروت
    شبح انهيارات المباني من جديد.. والعين على "برج حمود"!

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
    دجاج
    صورة لا تصدق لمسالخ دجاج في بيروت.. هل فعلاً يأكلها اللبنانيون؟
    غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان