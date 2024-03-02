وزير التربية نعى التلميذ الشهيد "علي غانم" من جنوب لبنان

نعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في حكومة تصريف الاعمال، التلميذ الطفل علي فريد غانم، الذي قضى مع أهله في منزلهم قرب مدرسة المنصوري بغارة وحشية إسرائيلية ، دمرت المنزل وأصابت المدرسة بأضرار.

وتقدم الحلبي بالتعزية من أقرباء العائلة الشهيدة، مستصرخا الضمير العالمي إلى اليقظة إلى هول المجازر التي لا ترحم الأطفال والمدنيين الأبرياء والمؤسسات التربوية .

وأعتبر ان “مسلسل قتل الأبرياء مستمر ، وأن الكلمات لا تكفي للتعبير عن هول المأساة الفاجعة ، وأن الحزن والغضب الذي نعيشه يحضنا على الاستمرار في مواجهة الجرائم المتمادية للعدو الإسرائيلي، بالإصرار على التعليم بكل الوسائل المتاحة”.