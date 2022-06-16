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وزير التربية يحذر المدارس من إجبار الأهالي دفع الأقساط بالعملة الأجنبية

منذ 7 دقائق
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

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استكمل وزير التربية عباس الحلبي جولته على مدارس بعلبك الهرمل لليوم الثاني على التوالي.

وفي احتفال تكريمي نظم للحلبي في مطعم الخيال في تمنين التحتا بحضور نواب بعلبك الهرمل وفعاليات تربوية من “أمل”، رأى الحلبي أن تتوفر الإعتمادات للقانون الذي أقر في مجلس النواب بتوزيع 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و150 مليار ليرة للمدارس الرسمية.

وحذر المدارس التي تستوفي أقساطها من الطلاب بالعملة الأجنبية، وقال: “أصدرنا تعميما في هذا الخصوص وحذرنا من تعامل أي مدرسة خاصة في إجبار الأهالي على دفع الأقساط بالعملة الأجنبية وسنأخذ كل الإجراءات التي يتيحها لنا القانون بهذا الموضوع”.

ولفت إلى أن “تم تعيين مراقبين ومدققين للتأكد من موازنات المدارس ونحن حريصون على التعليم الخاص كما حرصنا على التعليم الرسمي”.

وعن موضوع الجامعة اللبنانية، قال إنه “موضوع شائك وتقدمت بأكثر من إقتراح في ثماني جلسات في مجلس الوزراء لكن لا تجاوب مع هذه المطالب ونأمل من مجلس الوزراء القادم في الحكومة المقبلة أن يجد حلولا للجامعة اللبنانية”

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