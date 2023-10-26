الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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وزير التربية يُمدّد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية

منذ يوم واحد
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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مدد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، “العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، يوم غد الجمعة في 27 الحالي، أما تلك المحاذية للمناطق الحدودية الدولية فيترك قرار إقفالها من عدمه لمدير كل مدرسة، فيما تستمر المدارس الواقعة في المناطق اللبنانية كافة بالعمل بصورة طبيعية.

وشدد الحلبي على “حق كل تلميذ بالالتحاق في المدرسة الرسمية القريبة من مكان سكنه الجديد”، كما أكد “حق أفراد الهيئة التعليمية الذين نزحوا إلى أماكن أخرى بالالتحاق في المدارس الموجودة حيث انتقلوا، على أن يتم إبلاغ المناطق التربوية بهذه المستجدات”.

ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة يومًا بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي.

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